مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والجمعية الملكية للتوعية الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 6 تشرين الثاني (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ضمن مشروع " شبابنا من أجل الصحة"، الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب بيان للجامعة، تهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن الجمعية مديرها العام الدكتورة أمل عريفج، إلى تطوير وتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما لتطوير وتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة، وبناء قدراتهم لقيادة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالصحة.
وستقوم الجمعية في تنفيذ مساقات صحية (تعزيز الصحة العامة والصحة الإنجابية)، من خلال إضافة الأنشطة التفاعلية التي توافق عليها الجامعة للمواد المقترح طرحها كمتطلب اختياري من قبِل كليات التمريض، إضافة لعقد دورات تدريب مدربين على التعليم التفاعلي لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات التمريض، بهدف تنفيذ محاضرات وأنشطة توعوية تفاعلية من خلال المساقات الصحية.
كما ستقوم الجمعية بعقد دورات بناء قدرات للطلبة وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية من خلال عقد ورشات عمل حول مختلف المهارات الحياتية (مهارات الاتصال والتواصل وبناء الفريق والعمل الجماعي).
--(بترا)
أع/ف م/رق
06/11/2023 15:19:55
MENAFN06112023000117011021ID1107381065
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