مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والجمعية الملكية للتوعية الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 6 تشرين الثاني (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ضمن مشروع " شبابنا من أجل الصحة"، الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب بيان للجامعة، تهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن الجمعية مديرها العام الدكتورة أمل عريفج، إلى تطوير وتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما لتطوير وتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة، وبناء قدراتهم لقيادة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالصحة.

وستقوم الجمعية في تنفيذ مساقات صحية (تعزيز الصحة العامة والصحة الإنجابية)، من خلال إضافة الأنشطة التفاعلية التي توافق عليها الجامعة للمواد المقترح طرحها كمتطلب اختياري من قبِل كليات التمريض، إضافة لعقد دورات تدريب مدربين على التعليم التفاعلي لأعضاء الهيئة التدريسية في كليات التمريض، بهدف تنفيذ محاضرات وأنشطة توعوية تفاعلية من خلال المساقات الصحية.

كما ستقوم الجمعية بعقد دورات بناء قدرات للطلبة وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية من خلال عقد ورشات عمل حول مختلف المهارات الحياتية (مهارات الاتصال والتواصل وبناء الفريق والعمل الجماعي).

--(بترا)

أع/ف م/رق

06/11/2023 15:19:55