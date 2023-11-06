الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون يورو لغزة

الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون يورو لغزة
التاريخ
11/6/2023 2:38:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، عن مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون يورو لقطاع غزة، ما يرفع إجمالي حجم المساعدات التي خصصها الاتحاد إلى 100 مليون.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشارت لايين، خلال خطابها أمام السفراء الأوروبيين، إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقا من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى غزة.
--(بترا)
رصد/م ح/م ف
06/11/2023 15:14:39
MENAFN06112023000117011021ID1107381064
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