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الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون يورو لغزة

11/6/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، عن مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون يورو لقطاع غزة، ما يرفع إجمالي حجم المساعدات التي خصصها الاتحاد إلى 100 مليون.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشارت لايين، خلال خطابها أمام السفراء الأوروبيين، إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقا من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى غزة.
--(بترا)
رصد/م ح/م ف
06/11/2023 15:14:39

MENAFN06112023000117011021ID1107381064

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