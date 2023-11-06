إطلاق فعاليات برنامج فرسان كينونتي لأبناء البادية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني(بترا)- أطلق الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بالتعاون مع أكاديمية الفضائل العربية،اليوم الاثنين، في جامعة آل البيت، فعاليات برنامج "فرسان كينونتي لتنمية البادية الأردنية".
ويأتي إطلاق البرنامج الذي يشارك به 20 مشاركا ومشاركة من أبناء البادية الشمالية وطلبة الجامعة، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الصندوق والأكاديمية، بهدف تقديم كافة أنواع الدعم لأبناء البادية الأردنية في شتى المجالات، من خلال استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وتحفيز قدراتهم وصولا إلى إعداد شباب مؤهلين ومدربين في مختلف نواحي الحياة.
وأكد مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن البرنامج يأتي في إطار التزامات الصندوق بدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لفئة الشباب في البادية الأردنية، والتصدي للظواهر السلبية التي أثرت سلبا على المفاهيم والقيم المجتمعية، وغرس القيم السامية والفضائل الحميدة في المجتمعات المحلية، خصوصا لدى فئة الشباب.
من جانبها، أكدت مؤسسة ومديرة أكاديمية الفضائل فاطمة المصري، أن الأكاديمية وضعت التنمية الروحية للمجتمعات المحلية، وأبرزها مجتمعات البادية الأردنية، على رأس أولويات الخدمات التي يقدمها برنامج كينونتي، و تنفيذا لرؤية الأكاديمية، في تجذير و تمكين الفضيلة في النفس البشرية، وبناء شخصية الأفراد ، وغرس مفاهيم تراث الهوية الفاضلة.
ويتناول البرنامج، عدة محاور تتركز على استراتيجيات الحياة بروح الفضيلة، حيث تم تزويد الطلاب بمصادر ومواد تساعدهم على فهم الفضيلة و كيفية ممارستها في الحياة اليومية باتباع منهجيات الأكاديمية، بغية الوصول إلى التمكين الروحي الذي يبني الذات الفاضلة التي تنعم بمكارم الأخلاق.
--(بترا)
ف م/ف ق
06/11/2023 14:56:31
MENAFN06112023000117011021ID1107381063
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