إطلاق فعاليات برنامج فرسان كينونتي لأبناء البادية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني(بترا)- أطلق الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بالتعاون مع أكاديمية الفضائل العربية،اليوم الاثنين، في جامعة آل البيت، فعاليات برنامج "فرسان كينونتي لتنمية البادية الأردنية".

ويأتي إطلاق البرنامج الذي يشارك به 20 مشاركا ومشاركة من أبناء البادية الشمالية وطلبة الجامعة، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الصندوق والأكاديمية، بهدف تقديم كافة أنواع الدعم لأبناء البادية الأردنية في شتى المجالات، من خلال استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وتحفيز قدراتهم وصولا إلى إعداد شباب مؤهلين ومدربين في مختلف نواحي الحياة.

وأكد مدير الصندوق جمال طراد الفايز، أن البرنامج يأتي في إطار التزامات الصندوق بدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية لفئة الشباب في البادية الأردنية، والتصدي للظواهر السلبية التي أثرت سلبا على المفاهيم والقيم المجتمعية، وغرس القيم السامية والفضائل الحميدة في المجتمعات المحلية، خصوصا لدى فئة الشباب.

من جانبها، أكدت مؤسسة ومديرة أكاديمية الفضائل فاطمة المصري، أن الأكاديمية وضعت التنمية الروحية للمجتمعات المحلية، وأبرزها مجتمعات البادية الأردنية، على رأس أولويات الخدمات التي يقدمها برنامج كينونتي، و تنفيذا لرؤية الأكاديمية، في تجذير و تمكين الفضيلة في النفس البشرية، وبناء شخصية الأفراد ، وغرس مفاهيم تراث الهوية الفاضلة.

ويتناول البرنامج، عدة محاور تتركز على استراتيجيات الحياة بروح الفضيلة، حيث تم تزويد الطلاب بمصادر ومواد تساعدهم على فهم الفضيلة و كيفية ممارستها في الحياة اليومية باتباع منهجيات الأكاديمية، بغية الوصول إلى التمكين الروحي الذي يبني الذات الفاضلة التي تنعم بمكارم الأخلاق.

--(بترا)

ف م/ف ق

06/11/2023 14:56:31