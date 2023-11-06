3381 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3381 طنا، منها 2176 طن خضار، و922 طن فواكه، و283 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و65، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و45، والزهرة بين 20 و30، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و 70 قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/رق

06/11/2023 14:47:22