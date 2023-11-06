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دورة تدريبية متخصصة حول الاعتناء بالحدائق المنزلية في الطفيلة

11/6/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 6 تشرين الثاني (بترا)- نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تدريبية متخصصة في إقامة وتنسيق الحدائق المنزلية بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة واستهدفت زهاء 20 امرأة أردنية وسورية نحو استغلال المساحات المحيطة بالمنازل لزراعة أصناف من الأشجار والخضروات المتنوعة فضلا على تدريبهن على مهارات العناية بالمساحات الخضراء.
وتأتي الدورة ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وضمن فعاليات النادي البيئي الخاص بمشروعات التمكين الاقتصادي من أجل رفع كفاءة السيدات في مجالات الحياة والتمكين الاقتصادي والبيئي المختلفة.
وبين مدير الصندوق الأردني في الطفيلة منسق لجنة الدعم المجتمعي علي البداينة أن الدورة استهدفت إكساب المشاركات آليات تخطيط وتصميم الحدائق، والمسطحات الخضراء، والعناية بنباتات الزينة الداخلية والخارجية، وأزهار القطف من خلال مدربة متخصصة في الحدائق المنزلية من مديرية زراعة الطفيلة حيث تم إعطاء محاضرة نظرية وتدريبات عملية على أنواع الحدائق وأسس تنسيقها، وكيفية تصميمها، وفوائد المسطحات الخضراء وأنواعها وكيفية زراعتها وأساليب صيانتها .
كما تضمنت الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي في الطفيلة طرق العناية بالحدائق من حيث الري والتسميد والجز ومقاومة الآفات التي تصيبها، ثم طرق التكاثر للنباتات الداخلية والخارجية التي تضم النباتات الحولية والأشجار والشجيرات والمتسلقات والصبارات، وكيفية زراعتها والعناية بها، ومعاملات ما بعد وطرق التنسيق وكيفية الاستفادة من الحديقة المنزلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه.
--(بترا)
س م/ف ق
06/11/2023 14:46:56

MENAFN06112023000117011021ID1107381061

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