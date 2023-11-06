دورة تدريبية متخصصة حول الاعتناء بالحدائق المنزلية في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 تشرين الثاني (بترا)- نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تدريبية متخصصة في إقامة وتنسيق الحدائق المنزلية بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة واستهدفت زهاء 20 امرأة أردنية وسورية نحو استغلال المساحات المحيطة بالمنازل لزراعة أصناف من الأشجار والخضروات المتنوعة فضلا على تدريبهن على مهارات العناية بالمساحات الخضراء.
وتأتي الدورة ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وضمن فعاليات النادي البيئي الخاص بمشروعات التمكين الاقتصادي من أجل رفع كفاءة السيدات في مجالات الحياة والتمكين الاقتصادي والبيئي المختلفة.
وبين مدير الصندوق الأردني في الطفيلة منسق لجنة الدعم المجتمعي علي البداينة أن الدورة استهدفت إكساب المشاركات آليات تخطيط وتصميم الحدائق، والمسطحات الخضراء، والعناية بنباتات الزينة الداخلية والخارجية، وأزهار القطف من خلال مدربة متخصصة في الحدائق المنزلية من مديرية زراعة الطفيلة حيث تم إعطاء محاضرة نظرية وتدريبات عملية على أنواع الحدائق وأسس تنسيقها، وكيفية تصميمها، وفوائد المسطحات الخضراء وأنواعها وكيفية زراعتها وأساليب صيانتها .
كما تضمنت الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي في الطفيلة طرق العناية بالحدائق من حيث الري والتسميد والجز ومقاومة الآفات التي تصيبها، ثم طرق التكاثر للنباتات الداخلية والخارجية التي تضم النباتات الحولية والأشجار والشجيرات والمتسلقات والصبارات، وكيفية زراعتها والعناية بها، ومعاملات ما بعد وطرق التنسيق وكيفية الاستفادة من الحديقة المنزلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه.
--(بترا)
س م/ف ق
06/11/2023 14:46:56
MENAFN06112023000117011021ID1107381061
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