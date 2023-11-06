اتحاد الجامعات العربية يشارك في اجتماعات الشبكة الصينية العربية بشنغهاي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في اجتماع أعضاء الشبكة الصينية العربية لكليات السياسة العامة والإدارة، الذي عقد في جامعة فودان الصينية في شنغهاي أخيرا.

وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن رابطة الجامعات الصينية للإدارة العامة ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات والقائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس المصرية الدكتورة غادة حسن وممثل عن الجامعة العربية الدكتور فراج العجمي، تنفيذ اجراءات الحوكمة في مختلف المؤسسات التعليم العالي للمساهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الصين والدول العربية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاثنين، قال الدكتور سلامة خلال الاجتماع إن الشبكة الصينية العربية لكليات السياسة العامة تعد إحدى الشبكات الأكبر والأوسع انتشارًا في مجال التعليم، والتي تنظم الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تستهدف الطلاب والمهتمين بمجالات السياسة والإدارة، ويتم تنظيم هذه الفعاليات بالشراكة مع عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبرى في الصين.

وأضاف ان الشبكة تتكون من مجموعة من الكليات التي تعمل لتقديم الدعم للطلاب والمهتمين بمثل هذه المجالات، وتوفير الفرص اللازمة لتطوير المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال مشيرا الى ان الشبكة تعد فرصة رائعة للطلاب والمختصين في مجالات السياسة والإدارة، ليتمكنوا من التعرف على أفضل الممارسات والسياسات العالمية، والتي يمكن الاستفادة منها في المناصب الحكومية والإدارية.

وبين ان الشبكة تقدم العديد من البرامج التعليمية تشمل الإدارة العامة والعلاقات العامة وعلم النفس التنظيمي وعلم السياسة، والقانون والاقتصاد.

ولضمان جودة البرامج التعليمية تقوم الشبكة بالتعاون مع كبرى الجامعات، وتوفير خدمات تعليمية متطورة تسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة عدد الطلاب الراغبين في الانضمام إليه، كما يتم توفير العديد من الموارد التعليمية والدعم الأكاديمي للطلاب، من أجل تحقيق مستوى عالي من التعليم.

بدوره أكد رئيس الشبكة العربية لمدارس الإدارة العامة والحوكمة الدكتور جينغ ييجيا أهمية الشبكة في تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير السياسات في كلا المنطقتين مشددا على إمكانات المبادرات البحثية المشتركة والتبادل الطلابي وبرامج بناء القدرات التي ستسهم في معالجة التحديات الملحة التي تواجه المجتمعين العربي والصيني.

--(بترا)

س ص/

06/11/2023 14:40:40