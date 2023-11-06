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وفـد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في مجال الاتصالات

11/6/2023 2:38:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- اطلع وفد من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، خلال زيارته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس الأحد، على التجربة الأردنية في مجالات التشريعات التنظيمية التي تحكم عمل الهيئة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، السعي المستمر الذي تبذله الهيئة لإيجاد قطاع اتصالات ديناميكي قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وفق التشريعات الناظمة وبما يعود بالفائدة على المستفيدين من الخدمات.
وعرض السرحان لدور الهيئة مهامها ومسؤولياتها في قطاع الاتصالات، منذ تأسيسها كأول هيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات في العالم العربي، و الأسس التنظيمية التي استمدتها الهيئة من القوانين والتشريعات الناظمة في الأردن.
وأبدى استعداد الهيئة لتبادل الخبرات والمعارف في الموضوعات القانونية التي تخص قطاع الاتصالات، مع الأشقاء من جمهورية العراق، مواكبةً للتطور الحاصل في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته، أعرب رئيس الوفد الزائر مدير مكتب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية محمد المنصور، عن سعادته بالزيارة التي تأتي من منطلق تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات القانونية والتنظيمية في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
واستمع الوفد الزائر إلى عروض توضيحية تناولت مهام وواجبات الهيئة التنظيمية، إضافة إلى المشاركة بجلسات نقاشية لتبادل الخبرات في مجال التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.
--(بترا)
غ ح/ ن ح/ف ق
06/11/2023 14:46:37

MENAFN06112023000117011021ID1107381059

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