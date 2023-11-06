إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن، والجمعية العلمية الملكية مشروع " تطبيق ممارسات متكاملة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة في المنشآت الصناعية".

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يهدف المشروع إلى تنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد لـ 15 منشأة صناعية مستهدفا القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجم المصانع المستفيدة "كبيرة ومتوسطة وصغيرة".

ويأتي المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات حكومية تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الإنتاجية، وكلف الامتثال للمعايير البيئية، ومخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة.

--(بترا)

ن ش/م ف/ف ق

06/11/2023 14:31:33