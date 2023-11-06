إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن، والجمعية العلمية الملكية مشروع " تطبيق ممارسات متكاملة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة في المنشآت الصناعية".
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يهدف المشروع إلى تنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد لـ 15 منشأة صناعية مستهدفا القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجم المصانع المستفيدة "كبيرة ومتوسطة وصغيرة".
ويأتي المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات حكومية تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الإنتاجية، وكلف الامتثال للمعايير البيئية، ومخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة.
--(بترا)
ن ش/م ف/ف ق
06/11/2023 14:31:33
MENAFN06112023000117011021ID1107381058
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