الطاقة تناقش خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين ورشة بعنوان "الأردن: خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، استخدامه وتصديره".
وهدفت الورشة التي رعتها أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، إلى تحديد الخيارات الاستراتيجية للأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاريع الهيدروجين في الأردن، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص العمل ودعم الصناعة.
وتناولت الورشة التي تستمر فعالياتها يومين، ثلاثة محاور تناولتها دراسة تتمثل أولها بالتوصيات الخاصة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في المجال، مع تحديد دور الجهات المعنية المختلفة في الأردن بهذه الصناعة.
ويتطرق المحور الثاني في الدراسة إلى الخيارات الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بأقل التكاليف وبأعلى جودة، ويتناول المحور الأخير فيها تحديد أفضل خيارات الأطر التسويقية والتجارية لإنتاج وتوزيع وتصدير الهيدروجين والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في هذا المجال.
أعد الدراسة استشاري عالمي في مجال quality energy development والمعين من قبل البنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.
وحضر الورشة ممثلو قطاع الطاقة في المملكة.
--(بترا)
م ف/ ف ج
06/11/2023 14:27:29
MENAFN06112023000117011021ID1107381053
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