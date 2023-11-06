الطاقة تناقش خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين ورشة بعنوان "الأردن: خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، استخدامه وتصديره".

وهدفت الورشة التي رعتها أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، إلى تحديد الخيارات الاستراتيجية للأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاريع الهيدروجين في الأردن، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص العمل ودعم الصناعة.

وتناولت الورشة التي تستمر فعالياتها يومين، ثلاثة محاور تناولتها دراسة تتمثل أولها بالتوصيات الخاصة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في المجال، مع تحديد دور الجهات المعنية المختلفة في الأردن بهذه الصناعة.

ويتطرق المحور الثاني في الدراسة إلى الخيارات الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بأقل التكاليف وبأعلى جودة، ويتناول المحور الأخير فيها تحديد أفضل خيارات الأطر التسويقية والتجارية لإنتاج وتوزيع وتصدير الهيدروجين والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في هذا المجال.

أعد الدراسة استشاري عالمي في مجال quality energy development والمعين من قبل البنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.

وحضر الورشة ممثلو قطاع الطاقة في المملكة.

--(بترا)

م ف/ ف ج

06/11/2023 14:27:29