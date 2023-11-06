وزير إسرائيلي يطلب إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة الغربية، ومنع العرب من الاقتراب منها.

كما طالب بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون بأراضيهم، في إطار خطوات تؤكد أنها تتبع سياسة عقاب جماعي انتقامي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ شهر.

--(بترا)

م ف/م ف

06/11/2023 14:16:01