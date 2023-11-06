وزير إسرائيلي يطلب إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة

وزير إسرائيلي يطلب إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة
التاريخ
11/6/2023 2:38:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة الغربية، ومنع العرب من الاقتراب منها.
كما طالب بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون بأراضيهم، في إطار خطوات تؤكد أنها تتبع سياسة عقاب جماعي انتقامي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ شهر.
--(بترا)
م ف/م ف
06/11/2023 14:16:01
MENAFN06112023000117011021ID1107381051
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