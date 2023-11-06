مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نحن أمام اختبار لمصداقيتنا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نحن أمام اختبار لمصداقيتنا
التاريخ
11/6/2023 2:38:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، طالب بوريل في تصرحيات صحفية اليوم الاثنين، الدول الأوروبية بتقديم ما هو أكثر من الدعم الإنساني.
وقال "نحن أمام اختبار لمصداقيتنا"، مضيفا أن المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
06/11/2023 13:58:35
MENAFN06112023000117011021ID1107381050
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