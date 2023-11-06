مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نحن أمام اختبار لمصداقيتنا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، طالب بوريل في تصرحيات صحفية اليوم الاثنين، الدول الأوروبية بتقديم ما هو أكثر من الدعم الإنساني.

وقال "نحن أمام اختبار لمصداقيتنا"، مضيفا أن المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي.

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

06/11/2023 13:58:35