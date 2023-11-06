مطالبة فلسطينية بإصدار أمر اعتقال بحق قادة الاحتلال لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقال إن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، فهناك أطفال يقتلون بالقنابل وجوعا وخوفا، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.
ودان رئيس الوزراء تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التحريضية على قطاع غزة، مؤكدا أن الوزير لم يكتف بالآف الأطفال الذين ارتقوا شهداء، ومنهم من تحولت أجسادهم إالى أشلاء، بل يريد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية بهدف القتل فقط.
وحيا أشتية الدول التي ستتقدم بإحالات لدى المحكمة لمحاكمة المجرمين، مطالبا العالم بالتحرك السريع لوقف العدوان الذي حول وادي غزة إلى دم، وغزة تغرق في الظلم والظلام دون كهرباء وماء.
وأشار إلى أن العالم يستعد للاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يصادف في 20 تشرين الثاني الحالي، وما زال المئات من أطفال غزة تحت الأنقاض بسبب القصف الهمجي الإسرائيلي المتواصل على المنازل المأهولة بأعداد كبيرة من السكان، وغالبيتهم من الأطفال في مناطق متفرقة في قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا الاحتفال ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض الأطفال بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية المتوحشة.
وطالب أشتية، الصليب الأحمر بالتحرك فورا لوقف الانتهاكات والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
06/11/2023 13:48:08
MENAFN06112023000117011021ID1107381049
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