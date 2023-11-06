مطالبة فلسطينية بإصدار أمر اعتقال بحق قادة الاحتلال لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقال إن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، فهناك أطفال يقتلون بالقنابل وجوعا وخوفا، وجرحى بلا علاج، ومركبات إسعاف تقصف على البث المباشر، وأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.

ودان رئيس الوزراء تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التحريضية على قطاع غزة، مؤكدا أن الوزير لم يكتف بالآف الأطفال الذين ارتقوا شهداء، ومنهم من تحولت أجسادهم إالى أشلاء، بل يريد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية بهدف القتل فقط.

وحيا أشتية الدول التي ستتقدم بإحالات لدى المحكمة لمحاكمة المجرمين، مطالبا العالم بالتحرك السريع لوقف العدوان الذي حول وادي غزة إلى دم، وغزة تغرق في الظلم والظلام دون كهرباء وماء.

وأشار إلى أن العالم يستعد للاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يصادف في 20 تشرين الثاني الحالي، وما زال المئات من أطفال غزة تحت الأنقاض بسبب القصف الهمجي الإسرائيلي المتواصل على المنازل المأهولة بأعداد كبيرة من السكان، وغالبيتهم من الأطفال في مناطق متفرقة في قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا الاحتفال ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض الأطفال بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية المتوحشة.

وطالب أشتية، الصليب الأحمر بالتحرك فورا لوقف الانتهاكات والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

06/11/2023 13:48:08