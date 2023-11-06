ميدالية برونزية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

ميدالية برونزية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه
التاريخ
11/6/2023 2:38:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه كريم ابو الهيجاء اليوم الاثنين، الميدالية البرونزية في الكاتا لفئة الشباب والناشئين.
وتقام البطولة في كازخستان، بمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية بما في ذلك المنتخب الوطني للشباب والناشئين.
وتأتي هذه الميدالية في إطار تفوق الكراتيه الأردنية في المنافسات الخارجية، والتي اسفرت عن حصد الكثير من الميداليات في الفترة الأخيرة.
--(بترا)
خ خ/م ف
06/11/2023 13:42:29
MENAFN06112023000117011021ID1107381048
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