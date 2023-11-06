ميدالية برونزية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه كريم ابو الهيجاء اليوم الاثنين، الميدالية البرونزية في الكاتا لفئة الشباب والناشئين.

وتقام البطولة في كازخستان، بمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية بما في ذلك المنتخب الوطني للشباب والناشئين.

وتأتي هذه الميدالية في إطار تفوق الكراتيه الأردنية في المنافسات الخارجية، والتي اسفرت عن حصد الكثير من الميداليات في الفترة الأخيرة.

--(بترا)

خ خ/م ف

06/11/2023 13:42:29