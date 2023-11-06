قانون إسرائيلي يشرعن حبس مؤيدي المقاومة الفلسطينية

القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا)- وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن ينشر مواد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تؤيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، تشمل هذه العقوبة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48. --(بترا) م ف/م ف/ف ج 06/11/2023 13:41:56

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.