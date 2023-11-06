مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة.
وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية والقمعية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
06/11/2023 13:35:39
MENAFN06112023000117011021ID1107381046
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