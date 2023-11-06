مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس في بيان، إن مستوطنين متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية والقمعية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

06/11/2023 13:35:39