تراجع اسعار الذهب عالميا
التاريخ
11/6/2023 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في ظل زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر، حيث تراجع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 1984.11 دولار للأوقية.
وبحسب وكالة بلومبرج الاقتصادية، تراجع سعر الذهب صباح اليوم، إلا أنه مازال أعلى بنسبة 8 بالمئة عن مستواه قبل 7 تشرين الاول الماضي.
يذكر ان أسعار الفضة والبلاتين تراجعت أيضا في حين ارتفع سعر البلاديوم.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
06/11/2023 13:06:04
MENAFN06112023000117011021ID1107381045
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