تراجع اسعار الذهب عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في ظل زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر، حيث تراجع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 1984.11 دولار للأوقية.

وبحسب وكالة بلومبرج الاقتصادية، تراجع سعر الذهب صباح اليوم، إلا أنه مازال أعلى بنسبة 8 بالمئة عن مستواه قبل 7 تشرين الاول الماضي.

يذكر ان أسعار الفضة والبلاتين تراجعت أيضا في حين ارتفع سعر البلاديوم.

-- (بترا)

رصد/رس/أ أ/ب ط

06/11/2023 13:06:04