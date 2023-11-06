شكوى لبنانية ضد اسرائيل لاستخدامها الفوسفور واعتماد سياسة الارض المحروقة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 6 تشرين الثاني (بترا)- باشر لبنان التحضير لتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي تنتهجها اسرائيل جنوب لبنان.

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، سنتقدم بشكوى موثقة ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي ينتهجها العدو الإسرائيلي.

وأكد أن نحو 6 ملايين و400 الف متر مربع من المساحات حرقتها قذائف العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب ‎لبنان حتى اليوم.

واضاف، أن القصف الاسرائيلي أشعل أكثر من 100 حريق، وامتدت الحرائق على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية، وأراض زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون.

-- (بترا)

ف ج/أ أ/ب ط

06/11/2023 13:03:13