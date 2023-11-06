شكوى لبنانية ضد اسرائيل لاستخدامها الفوسفور واعتماد سياسة الارض المحروقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 6 تشرين الثاني (بترا)- باشر لبنان التحضير لتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي تنتهجها اسرائيل جنوب لبنان.
وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، سنتقدم بشكوى موثقة ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي ينتهجها العدو الإسرائيلي.
وأكد أن نحو 6 ملايين و400 الف متر مربع من المساحات حرقتها قذائف العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان حتى اليوم.
واضاف، أن القصف الاسرائيلي أشعل أكثر من 100 حريق، وامتدت الحرائق على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية، وأراض زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط
06/11/2023 13:03:13
MENAFN06112023000117011021ID1107381044
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