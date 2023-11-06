لبنان: بطريرك الموارنة يستنكر الحرب الإبادية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 6 تشرين الثاني (بترا) - استنكر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة بشارة الراعي اليوم الاثنين، الحرب الإبادية والمدمرة والتهجيرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيتهم ومساندة الحل بإنشاء الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف هذه الحرب وما تنطوي عليه من قتل وتدمير وتهجير وتدنيس للأرض المقدسة.
وفي كلمة القاها في افتتاح اجتماعات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، قال الراعي: ندعو المسؤولين في الدولة اللبنانية الى العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب المدمرة، والقيام بدور سياسي ودبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية.
وأكد تنديده بشدة للمجزرة البشعة التي طالت أطفالا أبرياء، من طلاب المدارس الكاثوليكية، في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في عين إبل، داعيا كنائس لبنان وجميع المؤسسات الى وقفة صلاة من أجل إنهاء مظاهر العنف بكل أشكاله.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط
06/11/2023 12:58:50
MENAFN06112023000117011021ID1107381043
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