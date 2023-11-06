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لبنان: بطريرك الموارنة يستنكر الحرب الإبادية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني

11/6/2023 2:38:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 6 تشرين الثاني (بترا) - استنكر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة بشارة الراعي اليوم الاثنين، الحرب الإبادية والمدمرة والتهجيرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيتهم ومساندة الحل بإنشاء الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف هذه الحرب وما تنطوي عليه من قتل وتدمير وتهجير وتدنيس للأرض المقدسة.
وفي كلمة القاها في افتتاح اجتماعات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، قال الراعي: ندعو المسؤولين في الدولة اللبنانية الى العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب المدمرة، والقيام بدور سياسي ودبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية.
وأكد تنديده بشدة للمجزرة البشعة التي طالت أطفالا أبرياء، من طلاب المدارس الكاثوليكية، في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في عين إبل، داعيا كنائس لبنان وجميع المؤسسات الى وقفة صلاة من أجل إنهاء مظاهر العنف بكل أشكاله.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط
06/11/2023 12:58:50

MENAFN06112023000117011021ID1107381043

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