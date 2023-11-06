نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق (black Friday) او ما يسمى عربيا الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.

وقالت النقابة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تأجيل المهرجان، الذي يقام سنويا نهاية شهر تشرين الثاني، جاء استجابة لمطالب قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وتضامنا مع أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين، مطالبة التجار الالتزام بذلك.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

06/11/2023 12:51:24