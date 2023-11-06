Monday, 06 November 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة

11/6/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق (black Friday) او ما يسمى عربيا الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
وقالت النقابة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تأجيل المهرجان، الذي يقام سنويا نهاية شهر تشرين الثاني، جاء استجابة لمطالب قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وتضامنا مع أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين، مطالبة التجار الالتزام بذلك.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
06/11/2023 12:51:24

MENAFN06112023000117011021ID1107381042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث