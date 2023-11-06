نقابة الألبسة: تأجيل مهرجان الجمعة البيضاء تضامنا مع أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق (black Friday) او ما يسمى عربيا الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
وقالت النقابة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تأجيل المهرجان، الذي يقام سنويا نهاية شهر تشرين الثاني، جاء استجابة لمطالب قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وتضامنا مع أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين، مطالبة التجار الالتزام بذلك.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
06/11/2023 12:51:24
MENAFN06112023000117011021ID1107381042
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