الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 شهور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 714 راتب وفاة طبيعية خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى تاريخ نهاية تشرين الاول الماضي إلى 24266 راتبا تقاعديا.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، إنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكا من ضمنها 6 اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.

وأضافت، أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه كما يصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمن أيضا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكا فعليا بالضمان من ضمنها 12 اشتراكا متصلا، ولم يمض على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرا من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.

-- (بترا)

ع ف/أ أ/ب ط

06/11/2023 12:38:41