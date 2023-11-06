الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال 10 شهور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 714 راتب وفاة طبيعية خلال الـ10 شهور الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى تاريخ نهاية تشرين الاول الماضي إلى 24266 راتبا تقاعديا.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، إنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكا من ضمنها 6 اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت، أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه كما يصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمن أيضا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكا فعليا بالضمان من ضمنها 12 اشتراكا متصلا، ولم يمض على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرا من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
-- (بترا)
ع ف/أ أ/ب ط
06/11/2023 12:38:41
MENAFN06112023000117011021ID1107381041
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