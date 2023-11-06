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مذكرة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الاردنيين واللبنانيين

11/6/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - وقع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، مذكرة تعاون مع منتدى الأعمال اللبناني الأردني لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال الاردنيين واللبنانيين وتبادل الخبرات والتجارب.
وحسب بيان، اليوم الاثنين، لملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، تتيح المذكرة تبادل المعلومات التجارية وقوانين الاستثمار وإنشاء قاعدة بيانات للفرص والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المتوفرة لدى البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمة، إن الملتقى حريص على دعم تنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بالبيئة الاستثمارية بالمملكة، مشيرا الى أن مذكرة التعاون ستمكن أصحاب الأعمال من إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال اللبناني الأردني نسيم الدادا، إن مذكرة التعاون تهدف إلى التعاون وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين وايجاد فرص عمل مشتركة بين أصحاب الأعمال.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
06/11/2023 12:36:06

MENAFN06112023000117011021ID1107381040

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