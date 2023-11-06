مذكرة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الاردنيين واللبنانيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - وقع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، مذكرة تعاون مع منتدى الأعمال اللبناني الأردني لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال الاردنيين واللبنانيين وتبادل الخبرات والتجارب.
وحسب بيان، اليوم الاثنين، لملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، تتيح المذكرة تبادل المعلومات التجارية وقوانين الاستثمار وإنشاء قاعدة بيانات للفرص والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المتوفرة لدى البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمة، إن الملتقى حريص على دعم تنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بالبيئة الاستثمارية بالمملكة، مشيرا الى أن مذكرة التعاون ستمكن أصحاب الأعمال من إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال اللبناني الأردني نسيم الدادا، إن مذكرة التعاون تهدف إلى التعاون وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين وايجاد فرص عمل مشتركة بين أصحاب الأعمال.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
06/11/2023 12:36:06
MENAFN06112023000117011021ID1107381040
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