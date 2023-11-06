عودة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل تدريجي الى قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "جوال" و"بالتل"، اليوم الاثنين، بدء عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والانترنت للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن فصل الاحتلال الإسرائيلي للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ما أدى لقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بشكل يترافق مع قصف متواصل وعنيف للاحتلال الإسرائيلي على جميع أرجاء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وفي كل مرة تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنفصل المسارات الدولية، وتنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، فمنذ قرابة الساعة السابعة مساء يوم امس وحتى اللحظة، انقطع الاتصال بشكل كلي، ما يزيد صعوبة الوقوف على آخر التطورات الميدانية.
وكانت المرة الأولى لقطع الاتصالات في 27 تشرين الأول الماضي، لمدة 36 ساعة متواصلة، والثانية استمر الانقطاع لقرابة 12 ساعة في الأول من الشهر الحالي.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
06/11/2023 12:29:57
MENAFN06112023000117011021ID1107381039
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