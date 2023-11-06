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عودة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل تدريجي الى قطاع غزة

11/6/2023 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "جوال" و"بالتل"، اليوم الاثنين، بدء عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والانترنت للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن فصل الاحتلال الإسرائيلي للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ما أدى لقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بشكل يترافق مع قصف متواصل وعنيف للاحتلال الإسرائيلي على جميع أرجاء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وفي كل مرة تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنفصل المسارات الدولية، وتنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، فمنذ قرابة الساعة السابعة مساء يوم امس وحتى اللحظة، انقطع الاتصال بشكل كلي، ما يزيد صعوبة الوقوف على آخر التطورات الميدانية.
وكانت المرة الأولى لقطع الاتصالات في 27 تشرين الأول الماضي، لمدة 36 ساعة متواصلة، والثانية استمر الانقطاع لقرابة 12 ساعة في الأول من الشهر الحالي.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
06/11/2023 12:29:57

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