استشهاد أكثر من 200 فلسطيني بضربات إسرائيلية ليلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا) - استشهد 200 شخص على الأقل في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء 9770 شهيدا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودا بينهم 1270 طفلا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنزوح نحو 1.5 مليون فلسطيني، أو حوالي 70 بالمئة من السكان، من منازلهم .

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

06/11/2023 12:28:12