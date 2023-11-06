الفن الشعبى يدعم القضية الفلسطينية بأغان جديدة قدمها عدوية وشيبة وطارق الشيخ

MENAFN - Youm7) حرص بعض مطربى الفن الشعبىعلى المشاركة في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم أغان تواسى أبناء غزة وتنعى شهداءهم الذين راحوا ضحية الهجمات الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ومن هؤلاء المطربين الفنان محمد عدوية الذى طرح مؤخرًاأغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على أراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

كما طرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي

أيضًا طرح النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقول لى شالوم" على اليوتيوب، وذلك دعما للشعب الفلسطيني، وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات