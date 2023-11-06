جونجوه سون رئيسا للجنة تحكيم مسابقة المونودراما بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

(MENAFN
- Youm7) اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان الكوري جون ونج رئيساً للجنة تحكيم مسابقة المونودراما.
الفنان الكوري جون ونج درس بكلية الدراسات العليا للدراما بجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة (تصميم الإضاءة)، وحصل على الدكتوراه من جامعة مانيلا بالفلبين، وهو أيضا عضو مجلس إدارة جمعية مسرح دايجون ورئيس مهرجان دايجون الدولي للمسرح، والمدير الفني للمهرجان الوطني للمسرح في كوريا، وحصل من قبل علي عدة جوائز في مجال الإضاءة بمهرجانات متعددة.
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
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