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جونجوه سون رئيسا للجنة تحكيم مسابقة المونودراما بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

11/6/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان الكوري جون ونج رئيساً للجنة تحكيم مسابقة المونودراما.

الفنان الكوري جون ونج درس بكلية الدراسات العليا للدراما بجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة (تصميم الإضاءة)، وحصل على الدكتوراه من جامعة مانيلا بالفلبين، وهو أيضا عضو مجلس إدارة جمعية مسرح دايجون ورئيس مهرجان دايجون الدولي للمسرح، والمدير الفني للمهرجان الوطني للمسرح في كوريا، وحصل من قبل علي عدة جوائز في مجال الإضاءة بمهرجانات متعددة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.













































































































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