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أحمد طارق يفوز بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

11/6/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة، عن الفائز بمسابقة عصام السيد للعمل الأول، وهو المخرج أحمد طارق عثمان عن عرض "أحدب نوتردام" من إنتاج جامعة عين شمس.

وقد تشكلت لجنة تحكيم النسخة الخامسة من مسابقة عصام السيد للعمل الأول من المخرج الكبير عصام السيد رئيساً، وعضوية كل من الفنانة ريم أحمد، والدكتور محمد سمير الخطيب.

يذكر أن هذه الجائزة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا" المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أحمد طارق يفوز بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي


أحمد طارق يفوز بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي


أحمد طارق يفوز بجائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي








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