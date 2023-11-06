شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى

(MENAFN
- Youm7) أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي "النسخة السابعة"، والتي حملت هذا العام اسم الدكتور والكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم، والتي ضمت بلجنة تحكيمها كلا من: الدكتور سعيد السيابي، والدكتورة سكينة مراد، والدكتور سيد الإمام.
وكشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، عن أسماء الفائزين، وهم: في فرع النصوص الطويلة فاز نص "سوناتا الجناح" للدكتور سيد عبد الرازق "من مصر"، وفي فرع النصوص القصيرة
فاز نص "المطر الأبيض"، لمحمد حسن خلف "من مصر"، وفي فرع نصوص المونودراما فاز النص المسرحي "الإفراج عن حمورابي"، لمحمود عقاب "من مصر".
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي
MENAFN06112023000132011024ID1107381034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.