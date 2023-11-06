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شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى

11/6/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي "النسخة السابعة"، والتي حملت هذا العام اسم الدكتور والكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم، والتي ضمت بلجنة تحكيمها كلا من: الدكتور سعيد السيابي، والدكتورة سكينة مراد، والدكتور سيد الإمام.

وكشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، عن أسماء الفائزين، وهم: في فرع النصوص الطويلة فاز نص "سوناتا الجناح" للدكتور سيد عبد الرازق "من مصر"، وفي فرع النصوص القصيرة
فاز نص "المطر الأبيض"، لمحمد حسن خلف "من مصر"، وفي فرع نصوص المونودراما فاز النص المسرحي "الإفراج عن حمورابي"، لمحمود عقاب "من مصر".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي



شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي


شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي














































































































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