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مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن أسماء الفائزين بمسابقة أبو الحسن للبحث العلمى

11/6/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال مؤتمر صحفي عن أسماء الفائزين بمسابقة "أبو الحسن سلام في البحث العلمي".



وقد ذهبت الجائزة مناصفة بين كل من: محمد جمال الدين أمين إبراهيم عن بحثه "دور أساليب المعاصرة الموسيقية عند سيد درويش في تطوير المسرح الغنائي المصري" ونانسي محمد على محمود أبو العلا عن بحثها "إشكالية الزمن الخيالي في فنون الغناء بين الأغنية الطربية والأغنية المسرحية".



وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام والناقد والكاتب الدكتور سيد الإمام والدكتورة سكينة مراد من الكويت .



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.












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