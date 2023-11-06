مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن أسماء الفائزين بمسابقة أبو الحسن للبحث العلمى

(MENAFN
- Youm7) أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال مؤتمر صحفي عن أسماء الفائزين بمسابقة "أبو الحسن سلام في البحث العلمي".
وقد ذهبت الجائزة مناصفة بين كل من: محمد جمال الدين أمين إبراهيم عن بحثه "دور أساليب المعاصرة الموسيقية عند سيد درويش في تطوير المسرح الغنائي المصري" ونانسي محمد على محمود أبو العلا عن بحثها "إشكالية الزمن الخيالي في فنون الغناء بين الأغنية الطربية والأغنية المسرحية".
وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام والناقد والكاتب الدكتور سيد الإمام والدكتورة سكينة مراد من الكويت .
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
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