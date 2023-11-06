الأصفر للتفاؤل والبرتقالى للسعادة.. تعرفى إيه عن العلاج بالألوان؟

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- Youm7) نبحث جميعًا عن المشاعر والأحاسيس الإيجابية، رغم ما نمر به من ضغوطات في الحياة، وأكثر ما تفضله الكثيرات منا وتستمتع به لبث الطاقة الإيجابية، هي مجوهراتها، وإكسسواراتها التي تحتوي على أحجار كريمة والملابس ذات الألوان المختلفة،
فلا شك في أن الألوان قادرة على تغير الحالة النفسية.
هناك ما يسمى بالعلاج بالألوان، وهي عملية استخدام الألوان وتردداتها الضوئية لتقوية الشعور جسديا وعاطفيا، حيث يعتقد أن الألوان المختلفة تثير استجاباتنا الخاصة، في تقريرنا التالى نقدم بعض الألوان ومعانيها، التي يمكن استخدامها للحصول على المشاعر الإيجابية ، والدعم والعزيمة.
اللون الأحمر
يعتبر اللون الأحمر، من أقوى الألوان للطاقة الإيجابية، حيث أظهرت الدراسات العلمية أنه عندما ينظر شخص ما إلى اللون الأحمر، فإنه يزيد من معدل ضربات القلب وينتج عنه اندفاع الأدرينالين، فارتداء اللون الأحمر يزيد من الشعور بالحب، والرومانسية، القوة، والتصميم، والشجاعة، الاهتمام، الحيوية.
اللون الاحمر اللون الأخضر
يعطي ظلال اللون الأخضر إحساسا بالوفرة وترتبط بالتنشيط والاستقرار وكذلك السلام والاستقرار، حيث يرتبط اللون الأخضر ارتباطا قويا بالطبيعة والنضارة والهدوء، وغالبا ما ينظر إليه على أنه لون محظوظ وصحي، فارتدي اللون الأخضر يزد من الحظ والرخاء، النمو، الصحة، الهدوء، الانسجام، الخصوبة.
اللون الاخضر اللون الأصفر
يعتبر اللون الأصفر هو اللون الأكثر سعادة، فهو يعزز التفاؤل والتفكير الإيجابي، ويعتقد أنه يحفز الجانب الأيسر من الدماغ، المسؤول عن التفكير التحليلي، فارتدي اللون الأصفر يزد من الإلهام والسعادة، والإيجابية، الحماس، الفرصة، التنوير، التفاؤل، تعزيز المزاج.
اللون الاصفر اللون الأرجواني
ارتدي اللون الأرجواني يزد من للإلهام بجانب الشعور بالقوة، ويعطي احساس مضاعف بالإبداع والخيال، والرحمة، والحكمة، والقوة، والنبل، الكرامة، الحدس والثقة.
اللون الارجواني اللون أزرق
ارتدي اللون الأزرق بدرجاته يزيد من الشعور بالتوازن، الهدوء، تقليل التوتر، الولاء، الروحانية، الصفاء، الاسترخاء، الأمان، الثقة، الاستمرار في التركيز.
اللون الازرق اللون البرتقالي
ارتدي اللون البرتقالي يزد من الشعور بالسعادة والمرح، والطاقة الإيجابية، الحماس، والسعي للتغير والتجديد، التحفيز، الرخاء، المتعة.
اللون البرتقالي
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