الأصفر للتفاؤل والبرتقالى للسعادة.. تعرفى إيه عن العلاج بالألوان؟

MENAFN - Youm7) نبحث جميعًا عن المشاعر والأحاسيس الإيجابية، رغم ما نمر به من ضغوطات في الحياة، وأكثر ما تفضله الكثيرات منا وتستمتع به لبث الطاقة الإيجابية، هي مجوهراتها، وإكسسواراتها التي تحتوي على أحجار كريمة والملابس ذات الألوان المختلفة،فلا شك في أن الألوان قادرة على تغير الحالة النفسية.

هناك ما يسمى بالعلاج بالألوان، وهي عملية استخدام الألوان وتردداتها الضوئية لتقوية الشعور جسديا وعاطفيا، حيث يعتقد أن الألوان المختلفة تثير استجاباتنا الخاصة، في تقريرنا التالى نقدم بعض الألوان ومعانيها، التي يمكن استخدامها للحصول على المشاعر الإيجابية ، والدعم والعزيمة.

اللون الأحمر

يعتبر اللون الأحمر، من أقوى الألوان للطاقة الإيجابية، حيث أظهرت الدراسات العلمية أنه عندما ينظر شخص ما إلى اللون الأحمر، فإنه يزيد من معدل ضربات القلب وينتج عنه اندفاع الأدرينالين، فارتداء اللون الأحمر يزيد من الشعور بالحب، والرومانسية، القوة، والتصميم، والشجاعة، الاهتمام، الحيوية.

اللون الاحمر اللون الأخضر

يعطي ظلال اللون الأخضر إحساسا بالوفرة وترتبط بالتنشيط والاستقرار وكذلك السلام والاستقرار، حيث يرتبط اللون الأخضر ارتباطا قويا بالطبيعة والنضارة والهدوء، وغالبا ما ينظر إليه على أنه لون محظوظ وصحي، فارتدي اللون الأخضر يزد من الحظ والرخاء، النمو، الصحة، الهدوء، الانسجام، الخصوبة.

اللون الاخضر اللون الأصفر

يعتبر اللون الأصفر هو اللون الأكثر سعادة، فهو يعزز التفاؤل والتفكير الإيجابي، ويعتقد أنه يحفز الجانب الأيسر من الدماغ، المسؤول عن التفكير التحليلي، فارتدي اللون الأصفر يزد من الإلهام والسعادة، والإيجابية، الحماس، الفرصة، التنوير، التفاؤل، تعزيز المزاج.

اللون الاصفر اللون الأرجواني

ارتدي اللون الأرجواني يزد من للإلهام بجانب الشعور بالقوة، ويعطي احساس مضاعف بالإبداع والخيال، والرحمة، والحكمة، والقوة، والنبل، الكرامة، الحدس والثقة.

اللون الارجواني اللون أزرق

ارتدي اللون الأزرق بدرجاته يزيد من الشعور بالتوازن، الهدوء، تقليل التوتر، الولاء، الروحانية، الصفاء، الاسترخاء، الأمان، الثقة، الاستمرار في التركيز.

اللون الازرق اللون البرتقالي

ارتدي اللون البرتقالي يزد من الشعور بالسعادة والمرح، والطاقة الإيجابية، الحماس، والسعي للتغير والتجديد، التحفيز، الرخاء، المتعة.

اللون البرتقالي



