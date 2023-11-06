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دراسة جديدة: الغضب فى العمل يحفز على النجاح وزيادة الإنتاج

11/6/2023 2:36:36 PM
(MENAFN- Youm7) دائمًا ما تظهر صورة الموظف المثالي هو شخص مبتسم متفهم يجيد التحكم في أعصابه ويتعامل بشكل لطيف مع الآخرين، ولكن ما كشفته دراسة أمريكية جديدة، هو أنه في بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك، وإنما نحتاج أحيانًا أن نشعر بالغضب من أجل تحقيق المزيد من النجاح وزيادة الإنتاج في العمل.




وبحسب موقع صحيفة "مترو" البريطانية، فإن دراسة جديدة أصدرتها جمعية علم النفس الأمريكية تقول إن الغضب عادة ما يؤدي إلى أفضل أداء مقارنة بالفرح أو الحزن أو الحياد.





الإنفعال أثناء العمل




وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج قد تهم بشكل خاص النساء اللائي يجعلهن المجتمع يشعرن دائمًا بأنهن لا يمكنهن أن يكن "عاطفيات" في مكان العمل.



وتشرح نيكولا كيمب الميسرة الرئيسية في الدراسة أن النساء دائمًا ما يسرن على حبل مشدود في العمل، ويتأرجحن بين الهدوء والبرودة الشديدة والعاطفية المفرطة، ودائمًا ما يتم انتقاد الانفعال أو الغضب بينما من منظور الأعمال من المهم أيضًا إدراك أن الغضب والإحباط من الوضع الراهن يمثل أداة هائلة للابتكار والإبداع.



وأضافت نيكولا: إن التعرف على ما أنت غاضب منه في مكان العمل وما تريد تحديه يمكن أن يساعدك على إدراك قوة صوتك.



أما المدربة الحياتية ناتالي تريس فقالت إن الغضب هو إشارة من الجسم بأننا بحاجة إلى التصرف بشأن ما، وبدلاً من السماح للغضب بأن يؤدي إلى نوبات انفجارية واستخدام كلمات جارحة أو العبوس، علينا أن نفكر في كيفية استخدام الغضب كقوة عظمى لتحقيق النجاح.



وأضافت: الأمر كله يتعلق بترك الغضب يعمل لصالحك وليس ضدك، فالغضب يمكن أن يكون أفضل وقود للتحفيز على النجاح.



وأوضحت أن التحدي بالنسبة للنساء في مكان العمل هو أننا مجبرون على الدخول في وضع الهروب أو القتال، بدلاً من الاعتراف بأن غضبنا أمر طبيعي. هذا الخوف من الغضب يمنعنا من إجراء محادثات غير مريحة والتي يمكن أن تساعدنا في النهاية على دفعنا للأمام والتوقف عن إضافة وقتنا أو طاقتنا في أشياء معينة. لذلك من المهم أن تتحدث النساء عندما يشعرن بالغضب، حتى عندما يكون صوتهن مرتعشًا.





طرق_النجاح_في_العمل




ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء لاحظوا أن هذا ينطبق فقط على الغضب قصير الأمد. ففي حين أن الغضب قد يحفز الأهداف قصيرة المدى، فمن غير المرجح أن يكون للإحباطات طويلة المدى نفس التأثير.



ومن خلال دراسة جديدة حسب ما ذكر على موقع"metro" أن مشاعر الغضب
تدفع إلى النجاح والتقدم، ولكن في حالة استغلاللها كقوة محفزة للتغير نحو الأفضل، حيث أوضحت جمعية علم النفس الأمريكية أن الغضب يؤدي إلى أفضل أداء وإنتاج مقارنة بالمشاعر الأخرى التي منها الفرح أو الحزن.



وأوضحت الدراسة أن مشاعرالغضب تكون ناتج عن عدم تقبل الواضع الحالي، ومحاولة تغيره، ثم تأتي أفكار الابتكار والابداع لتغير هذا الوضع، وإدارة الغضب لإنتاج افكار بديلة تقود إلى النجاح، وأن هذه الدراسة تختص أكثربالسيدات وفقا لما ذكرته نيكولا كيمب حيث الاعتراف بمشاعر الغضب أمر طبيعي، لتأتي محاولات للتخلص من هذه المشاعر بدلا من الهروب منها أو الوقوف عندها.



وتابعت الدراسة أيضا أن الباحثين وجدوا أن للغضب تأثير في انتاج الأهداف قصيرة المدى، ومعرفة أن الغضب أداة التغيير في حالة إدارتها واستخدامها قوة دافعة للنجاح.















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