الخل والنعناع.. روائح طبيعية مهامها القضاء على النمل فى المنزل

(MENAFN
- Youm7) يعتبر النمل واحدًا هو من ضمن الآفات التي تغزو المنزل في الصيف أو الشتاء، يمكن أن يصل تدريجيًا إلى السكر ما يُسبب الحيرة في كفية خروجه والاستفادة من السكر مرة أخرى، فنمل السكر من الآفات صغيرة الحجم التي تغزو المنزل بحثًا عن الطعام، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز الخطوات التي تساعد في التخلص من سكر النمل ووفقًا لما جاء في موقع
thespruce
النمل يجتمع على قطع الطعام تقليل مصادر الغذاء
يعتبر تقليل الطعام من أوائل الخطوات التي تساعد في تقليل عدد الآفات، وبداية الطرق في محاربتها والقضاء عليها، لذا قومى بتنظيف أي بقايا طعام عقب الانتهاء من تناوله بسرعة، أيضًا حاولي أن تتخلص أي بقايا تم استخدامها في علاج النباتات، وقومى بمعالجة النباتات والبحث فيها بشكل جيد عن أي نمل متواجد.
جددي رائحة المنزل وابحثي عن مصدره
إذا رأيت طريقا يخرج منه النمل، فحاول أن تتابع الطريق وانظري إلى البداية وسوف تجدي قطع من الأكل فتخلصي منها بشكل سريع وانظري إلى ما يأكله وحاولى إزالة مصدر الطعام كي تساعدي نفسك في قطع طرق الوصول.
طعوم لطرد الحشرات بدلاً من المواد الكيمائية
ليس عليك استخدام مواد كيميائية ضارة لإزالة النمل، ويمكن أن يكون هناك طعوم مجربة تساعد في التخلص من النمل بأقل جهد، يمكن استعراضها في السطور التالية.
الخل
يعتبر الخل ذو رائحة قوية لدرجة أنه يعطل حاسة الشم لدى النمل، لذا قومى بالرش الخل بداخل الشقوق وخارجها والأماكن التي تتوقع خروج النمل منها أو مخبئ له
النعناع
من الأنواع الطبيعية التي تساعد على ترد النمل بطريقة غير مؤذية
لذا قومى بخلط 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع 2 كوب من الماء، ثم قومى برش الخليط في أي مكان مصدر لخروج النمل.
أوراق الغار
طارد طبيعي، يمكنك وضع أوراق الغار في الأماكن التي ترى فيها النمل وحاولي استبدلها بشكل دوري لأنها قد تفقد رائحتها الكريهة مع مرور الوقت
التخلص من نمل السكر
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