الخل والنعناع.. روائح طبيعية مهامها القضاء على النمل فى المنزل

MENAFN - Youm7) يعتبر النمل واحدًا هو من ضمن الآفات التي تغزو المنزل في الصيف أو الشتاء، يمكن أن يصل تدريجيًا إلى السكر ما يُسبب الحيرة في كفية خروجه والاستفادة من السكر مرة أخرى، فنمل السكر من الآفات صغيرة الحجم التي تغزو المنزل بحثًا عن الطعام، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز الخطوات التي تساعد في التخلص من سكر النمل ووفقًا لما جاء في موقعthespruce

النمل يجتمع على قطع الطعام تقليل مصادر الغذاء

يعتبر تقليل الطعام من أوائل الخطوات التي تساعد في تقليل عدد الآفات، وبداية الطرق في محاربتها والقضاء عليها، لذا قومى بتنظيف أي بقايا طعام عقب الانتهاء من تناوله بسرعة، أيضًا حاولي أن تتخلص أي بقايا تم استخدامها في علاج النباتات، وقومى بمعالجة النباتات والبحث فيها بشكل جيد عن أي نمل متواجد.

جددي رائحة المنزل وابحثي عن مصدره

إذا رأيت طريقا يخرج منه النمل، فحاول أن تتابع الطريق وانظري إلى البداية وسوف تجدي قطع من الأكل فتخلصي منها بشكل سريع وانظري إلى ما يأكله وحاولى إزالة مصدر الطعام كي تساعدي نفسك في قطع طرق الوصول.

طعوم لطرد الحشرات بدلاً من المواد الكيمائية

ليس عليك استخدام مواد كيميائية ضارة لإزالة النمل، ويمكن أن يكون هناك طعوم مجربة تساعد في التخلص من النمل بأقل جهد، يمكن استعراضها في السطور التالية.

الخل

يعتبر الخل ذو رائحة قوية لدرجة أنه يعطل حاسة الشم لدى النمل، لذا قومى بالرش الخل بداخل الشقوق وخارجها والأماكن التي تتوقع خروج النمل منها أو مخبئ له

النعناع

من الأنواع الطبيعية التي تساعد على ترد النمل بطريقة غير مؤذية

لذا قومى بخلط 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع 2 كوب من الماء، ثم قومى برش الخليط في أي مكان مصدر لخروج النمل.

أوراق الغار

طارد طبيعي، يمكنك وضع أوراق الغار في الأماكن التي ترى فيها النمل وحاولي استبدلها بشكل دوري لأنها قد تفقد رائحتها الكريهة مع مرور الوقت

التخلص من نمل السكر