7 أشجار تتميز فلسطين بثمارها.. منها الزيتون والصبار والصنوبر

MENAFN - Youm7) تعتبر أرض دولة فلسطين العربية المحتلة، من الأراضي الخصبة التي تتميز بزراعة الأشجار والنباتات المميزة عن زراعتها في أي مكان بالعالم، فتتنوع الأشجار المثمرة، حيث يخرج منها النباتات والمكسرات والزيوت، وذلك إلى جانب الدور البيئي الذي تقوم به، وهذا ما يجعلها دائماً ذات مناخ نقي، ويستعرض اليوم السابع أبرز الأشجار المثمرة التي تميز فلسطين عن باقي العالم.

أشجار الزيتون

يعتبر شجر الزيتون من المحاصيل الزراعية الأولى التي تميز فلسطين عن باقي العالم بها، حيث إنها لم تزرع في منطقة بعينها فقط، بل في جميع أنحاء البلدة، وهي من الأشجار دائمة الخضرة التي تعتمد على مياه الأمطار، مما يجعلها لا تحتاج للري اليدوي.

اشجار الزيتون الصبار

تنتشر أشجار الصبار في أنحاء فلسطين، حيث إنها شجرة مستقلة تعتمد على نفسها في تغذيتها، سواء من الأمطار، أو حتى من مياه الأرض، كما أنها إذا لم تجد المياه فتتحمل الجفاف، دون أن تموت.

الصبار شجرة الصنوبر

تتميز بلونها الاخضر النابض بالحياة، على الرغم من أنها شجرة مقاومة للجفاف، وتتحمل بروده الجو وقساوة الشتاء، وتتميز بشكلها المخروطي، ويستخدم خشبها في العديد من الاستخدامات في البناء أو صناعة الفحم، وهناك منها العديد من الأنواع، منها الحلبي والبروتيا، والكناري.

الشجر الفلسطيني السرو العطري

توجد تلك الأشجار في جبال نابلس والقدس، وهي شجرة دائمة الخضرة، لها رائحة عطرية، وتفضل البيئة الرطبة، تتحمل التربة الكلسية والرملية، ولا تتحمل المالحة.

سيدة فلسطينية





شجرة البلوط

تنتشر شجرة البلوط أو السنديان في جبال الخليل وهي شجرة دائمة الخضرة، ولها العديد من الأنواع العادي أو السنديان والبلوط، تنمو في التربة الجبلية الحمراء، تحتاج إلى أمطار أقل من 400 ملم من مياه الأمطار سنوياً.

شجر البلوط شجرة التوت الأسود

هي شجرة مميزة تتحمل الجفاف والبرودة، ولا تحتاج المزيد من المياه لتزدهر، وتنتشر في جنين ونابلس والقدس ورام الله.

شجرة شجرة الجوز

أما شجرة الجوز فهي شجرة عالية جداً، تنمو في المناطق الرطبة والباردة، تحتاج إلى تربة عميقة، وأمطار غزيرة لتنمو وتزدهر.



