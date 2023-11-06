أخبار البورصة اليوم الإثنين 6-11-2023

MENAFN - Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 6-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحى، وأسمنت سيناء، والشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعربية لاستصلاح الأراضي.





البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.







وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.38%، والعرب على 7.42%، واستحوذت المؤسسات على 12.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.67%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 360.9 مليون جنيه، 90.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 130.3 مليون جنيه، 100.1 مليون جنيه، 236.1 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9809 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5265 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.





وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.





تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 11.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 6.4 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 69 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.





كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية عدد 700 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة بنفس الشركة 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم.





نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 70.1%، وارتفع صافى الربح إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 101.5%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافى الربح إلى 14.5%.





فيما حققت شركة العامة لصناعة الورق-راكتا، خسائر بلغت 29.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقارنة بخسائر بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.





السويدى إليكتريك

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، بناء منطقة صناعية متكاملة بمساحة 2.6 مليون متر بدولة تنزانيا تجذب استثمارات 400 مليون دولار فى صناعات الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية.