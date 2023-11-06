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وزير السياحة يلتقى نظيره البريطاني بلندن لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

11/6/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Youm7) التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
اليوم، مع Sir John Whittingdale وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة المتحدة، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها
خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.



شارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.



واستعرض أحمد عيسى، خلال اللقاء، معدلات
الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، مؤكداً على أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحي المصري حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر والتي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى الجهود والتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني من خلال السفارة البريطانية في مصر في شتى المجالات.



كما تحدث أحمد عيسى عن جهود الوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، بجانب حرصها على الارتقاء بكفاءة ومهارات العنصر البشري بصناعة السياحة في مصر بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهي أحد محاور الاستراتيطية الوطنية لتنمية السياحة بها.



واستعرض أيضاً أبرز المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بالتجربة السياحية في عدد من أهم المزارات السياحية والأثرية مثل منطقة هضبة أهرامات الجيزة.



وأشار الوزير أيضاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتشجيع وتنمية الاستثمارات السياحية ولاسيما في مجال الغرف الفندقية من خلال إطلاق مجموعة حزم من حوافز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني عن استعداد الجانب البريطاني لتقديم كافة سبل الدعم
والتعاون للجانب المصري، مؤكداً على استعدادهم أيضاً للتعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات التي يقترحها الجانب المصري لتعزيز جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة السياحية بمصر.



جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم ، عقب افتتاحه للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، بالمشاركة في القمة الوزارية التى نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر(WTTC) وبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، وذلك تحت عنوان تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم Transforming Tourism through Youth and Education.



كما قام، بعقد مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.












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