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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 6-11-2023

11/6/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023.





إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، وأسمنت سيناء، والشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعربية لاستصلاح الأراضي.





البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.38%، والعرب على 7.42%، واستحوذت المؤسسات على 12.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.67%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 360.9 مليون جنيه، 90.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 130.3 مليون جنيه، 100.1 مليون جنيه، 236.1 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9809 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5265 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.



وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.375 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.43%.



- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.31%.



- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18%.



- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.046 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.96%.



- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.30%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 31.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.03%.



- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 10.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.30%.



- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.92%.



- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 77.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%.



- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 52.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.












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