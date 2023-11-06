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نسخة أصلية لكتاب الجراحة لـ أبو القاسم الزهراوى عمرها 488 عامًا.. فيديو

11/6/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الطبيب العربى، والذى يعد من أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة، وكان له اسهامات واسعة في عالم الطب سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو الأجهزة التي صنعها والتي أثرت بشكل الكبير في الشرق والغرب، حتى أن بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم، ويضم معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023، نسخة أصلية من كتاب الجراجة للزهراوى.







وقد رصدت كاميرا "اليوم السابع" كتاب الجراحة لأبو القاسم الزهراوى والذى يعود لعام 1535، ويضم مجموعة كبيرة من أدوات الجراحة التي صنعها، كما اخترع العديد من أدوات الجراحة كالتي يفحص بها الإحليل الداخلي، والذي يدخل أو يخرج الأجسام الغريبة من وإلى الحلق والتي تفحص الأذن وغيرها، وهو أول من وصف الحمل المنتبذ عام 963 م.



كما أنه أول من وضح الأنواع المختلفة لأنابيب البذل، وأول من عالج الثؤلول باستخدام أنبوب حديدي ومادة كاوية، وهو أول من استخدم خطافات مزدوجة في العمليات الجراحية، وأول من توصل إلى طريقة ناجحة لوقف النزيف بربط الشرايين الكبيرة قبل باري بستمائة عام،
وقد وصف الزهراوي الحقنة العادية والحقنة الشرجية وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفم، ومقصلة اللوزتين، والجفت وكلاليب خلع الأسنان، ومناشير العظام والمكاوي والمشارط على اختلاف أنواعها.



في علم الصيدلة، كان الزهراوي رائدًا في تحضير الأدوية باستخدام تقنيات التسامي والتقطير. كان كتابه الذي ترجم إلى اللاتينية له أهمية خاصة، لأنه يمد القاريء بالوصفات والشرح لكيفية تحضير عينات من العقاقير المركبة، وقد قال عنه ابن أبي أصيبعة أنه كان خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة.





كتاب الجراحة

















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