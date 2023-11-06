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اللص الظريف.. ماذا تعرف عن موريس لوبلان أحد أشهر كتاب الروايات البوليسية؟

11/6/2023 2:36:31 PM
(MENAFN- Youm7) موريس لوبلان الكاتب الفرنسى الشهير هو صاحب أبرز وأنجح الروايات البوليسية فى العالم، وقد ترجمعت عدد من أعماله للغة العربية، من أبرزها الشخصية التى ابتكرها شخصية "أرسين لوبين" أو اللص الظريف والتى لاقت إقبالاً كبيرًا، وقد حولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية ومسلسلات كرتونية للأطفال كما ترجمت إلى عدة لغات.



الكاتب الفرنسى موريس لوبلا
الذى ولد في 11 ديسمبر من عام 1864، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم
6 نوفمبر 1941م، بعد أن ترك العديد من الأعمال الأدبية، نجح فى كتابة الروايات البوليسية والمغامرة، ففى بداية حياته التى اختار أن يمارس
الكتابة رافضا الوظيفة التى جلبها له والده عندما عرض عليه العمل بمهنة صناعة تسريح الصوف، ليذهب الأبن إلى بار يس للبدء فى مشواره نحو الإبداع، فأول ما عمل كان امتهانة بالصحافة ثم بعد ذلك يكتب الرواية ليثير اهتمام العديد من الكتاب الفرنسيين امثال ألفونس ألية.



وفى عام 1901م كانت انطلاقته الحقيقة فى عالم الأدب بكتابة "الحماس"، ثم كتب بعد ذلك القصة والتى حققت نجاحا كبيرًا لدرجة أن موريس لوبلان نفسه فوجيء بهذا النجاح الجماهيرى، لتكون البداية الحقيقة فى صناعة الشهرة والثراء له، ولكنه لم يبتعد عن الروايات وعاد إليها مرة أخرى ليبدع فى شخصية "أرسين لوبين" أو اللص الظريف والتى لاقت إقبالاً كبيرًا،كما ذكرنا من قبل.



وبعد النجاح الذى حققته شخصية اللص الظريف قرر أن يخرج من هيمنة تلك الشخصية وابتكر شخصية أخرى وهى جيم بارنيت، ولكنه فى نهاية الأمر ألحقها بشخصيتة الابتكارية الأولى لوبين التي واصل كتابتها حتى الثلاثينيات من القرن العشرين،
وإلى جانب هذا كتب لوبين روايتين معروفتين في مجال الخيال العلمي هى "العيون الثلاثة" فى عام 1919، و"الحدث المدهش" فى عام 1920، وتوج مشوارة الأدبى بوسام جوقة الشرف تقديرا لما قدمه للأدب الفرنسي.
















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