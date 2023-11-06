اللص الظريف.. ماذا تعرف عن موريس لوبلان أحد أشهر كتاب الروايات البوليسية؟

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- Youm7) موريس لوبلان الكاتب الفرنسى الشهير هو صاحب أبرز وأنجح الروايات البوليسية فى العالم، وقد ترجمعت عدد من أعماله للغة العربية، من أبرزها الشخصية التى ابتكرها شخصية "أرسين لوبين" أو اللص الظريف والتى لاقت إقبالاً كبيرًا، وقد حولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية ومسلسلات كرتونية للأطفال كما ترجمت إلى عدة لغات.
الكاتب الفرنسى موريس لوبلا
الذى ولد في 11 ديسمبر من عام 1864، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم
6 نوفمبر 1941م، بعد أن ترك العديد من الأعمال الأدبية، نجح فى كتابة الروايات البوليسية والمغامرة، ففى بداية حياته التى اختار أن يمارس
الكتابة رافضا الوظيفة التى جلبها له والده عندما عرض عليه العمل بمهنة صناعة تسريح الصوف، ليذهب الأبن إلى بار يس للبدء فى مشواره نحو الإبداع، فأول ما عمل كان امتهانة بالصحافة ثم بعد ذلك يكتب الرواية ليثير اهتمام العديد من الكتاب الفرنسيين امثال ألفونس ألية.
وفى عام 1901م كانت انطلاقته الحقيقة فى عالم الأدب بكتابة "الحماس"، ثم كتب بعد ذلك القصة والتى حققت نجاحا كبيرًا لدرجة أن موريس لوبلان نفسه فوجيء بهذا النجاح الجماهيرى، لتكون البداية الحقيقة فى صناعة الشهرة والثراء له، ولكنه لم يبتعد عن الروايات وعاد إليها مرة أخرى ليبدع فى شخصية "أرسين لوبين" أو اللص الظريف والتى لاقت إقبالاً كبيرًا،كما ذكرنا من قبل.
وبعد النجاح الذى حققته شخصية اللص الظريف قرر أن يخرج من هيمنة تلك الشخصية وابتكر شخصية أخرى وهى جيم بارنيت، ولكنه فى نهاية الأمر ألحقها بشخصيتة الابتكارية الأولى لوبين التي واصل كتابتها حتى الثلاثينيات من القرن العشرين،
وإلى جانب هذا كتب لوبين روايتين معروفتين في مجال الخيال العلمي هى "العيون الثلاثة" فى عام 1919، و"الحدث المدهش" فى عام 1920، وتوج مشوارة الأدبى بوسام جوقة الشرف تقديرا لما قدمه للأدب الفرنسي.
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