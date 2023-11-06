اكتشاف بقايا عربة تجرها الأغنام عمرها 2000 عام فى الصين

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار بقايا عربة قديمة تجرها الأغنام عمرها 2000 عام في شمال غرب الصين وذكر موقع تشاينا ديلي أنه تم العثور على الرفات في "القبر الغربي" في موقع ضريح الإمبراطور تشين شي هوانج، على بعد أميال قليلة شمال شرق مدينة شيآن، في مقاطعة شانسي.

وقال عالم الآثار الصينى جيانج ونشياو، الذي يقود عمليات التنقيب في المقبرة، لصحيفة تشاينا ديلي إن الهيكل الرئيسي للعربة تعفن بعد أن أمضى أكثر من 2000 عام في الأرض.

وقال وينشياو إن الفريق عثر على صف من ستة هياكل عظمية للأغنام كانت ترتدي ملحقات تستخدم لسحب عربة، لذلك استنتجوا أن هذه كانت عربة تجرها الأغنام.

وأضاف ونشياو إن العربات التي تجرها الخيول والعربات التي تجرها الثيران كانت شائعة في الصين القديمة، لكن العربات التي تجرها الأغنام تعد اكتشافا نادرا للغاية.

ومع ذلك، فإنها تظهر في التاريخ الصيني، وكذلك في التقاليد الصينية، ويقال إن مؤسس سلالة جين الغربية، الإمبراطور وو (أو سيما يان)، الذي حكم من عام 266 إلى عام 290 بعد الميلاد، كان يركب عربة تجرها الأغنام حول مجمع قصره كل ليلة، وكان ينام أينما توقفت الأغنام.

وقد تكون ممارسته هي أصل العبارة الصينية الحديثة "البحث عن الحظ في عربة الأغنام"؛ ويقال إن الإمبراطور كان لديه حريم مكون من 10000 زوجة.

وقال التقرير إن الفريق يأمل أن يساعد التحليل المعملي لغرفة الدفن بالمقبرة الغربية، والتي تجري حاليا، في تحديد هوية المدفون هناك.

الموقع الأثرى



