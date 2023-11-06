اكتشاف بقايا عربة تجرها الأغنام عمرها 2000 عام فى الصين

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار بقايا عربة قديمة تجرها الأغنام عمرها 2000 عام في شمال غرب الصين وذكر موقع تشاينا ديلي أنه تم العثور على الرفات في "القبر الغربي" في موقع ضريح الإمبراطور تشين شي هوانج، على بعد أميال قليلة شمال شرق مدينة شيآن، في مقاطعة شانسي.
وقال عالم الآثار الصينى جيانج ونشياو، الذي يقود عمليات التنقيب في المقبرة، لصحيفة تشاينا ديلي إن الهيكل الرئيسي للعربة تعفن بعد أن أمضى أكثر من 2000 عام في الأرض.
وقال وينشياو إن الفريق عثر على صف من ستة هياكل عظمية للأغنام كانت ترتدي ملحقات تستخدم لسحب عربة، لذلك استنتجوا أن هذه كانت عربة تجرها الأغنام.
وأضاف ونشياو إن العربات التي تجرها الخيول والعربات التي تجرها الثيران كانت شائعة في الصين القديمة، لكن العربات التي تجرها الأغنام تعد اكتشافا نادرا للغاية.
ومع ذلك، فإنها تظهر في التاريخ الصيني، وكذلك في التقاليد الصينية، ويقال إن مؤسس سلالة جين الغربية، الإمبراطور وو (أو سيما يان)، الذي حكم من عام 266 إلى عام 290 بعد الميلاد، كان يركب عربة تجرها الأغنام حول مجمع قصره كل ليلة، وكان ينام أينما توقفت الأغنام.
وقد تكون ممارسته هي أصل العبارة الصينية الحديثة "البحث عن الحظ في عربة الأغنام"؛ ويقال إن الإمبراطور كان لديه حريم مكون من 10000 زوجة.
وقال التقرير إن الفريق يأمل أن يساعد التحليل المعملي لغرفة الدفن بالمقبرة الغربية، والتي تجري حاليا، في تحديد هوية المدفون هناك.
الموقع الأثرى
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