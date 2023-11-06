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الجانب الآخر للذكاء الاصطناعى.. كيف تدمر الصور الإباحية المزيفة حياة المراهقين

11/6/2023 2:36:29 PM
(MENAFN- Youm7) فى ظل التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، أصبحت التحديات الأخلاقية والاجتماعية تتجاوز الحدود التقليدية، إذ يعد التزييف العميق واحدًا من الجوانب المهمة التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، حيث ساعد في انتشار صور إباحية مزيفة للأفراد، ما يثير قضايا حقوق الخصوصية والسلامة الشخصية، حيث تعتمد هذه الظاهرة على القدرة المتزايدة للبرمجيات على توليد صور وفيديوهات واقعية بشكل لا يمكن تمييزه عن الواقع.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن إحدى الفتيات تعرف بـ "غابي بيل" اكتشفت وجود صور عارية لها متداولة على الإنترنت، وهي الصور التى تم تزييفها لها، ولكن عندما أرسلت بيل، رسالة إلى زميلتها تطلب فيها المساعدة في إزالة الصورة، أخبرتها أن هناك ما يقرب من 100 صورة مزيفة منتشرة عبر الويب، معظمها موجود على مواقع ويب معروفة باستضافة المواد الإباحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



ويغذي الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة هذا العام في الصور ومقاطع الفيديو الإباحية المزيفة، حيث تم تمكين ذلك من خلال ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الرخيصة وسهلة الاستخدام التي يمكنها "خلع ملابس" الأشخاص في الصور الفوتوغرافية - تحليل شكل أجسادهم العارية وفرضها في صورة - أو تبديل الوجه بسلاسة إلى مقطع فيديو إباحي.



وبحسب التقرير ففي أفضل 10 مواقع تستضيف صورًا إباحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تضخمت الصور العارية المزيفة بأكثر من 290% منذ عام 2018، وفقًا لجينيفيف أوه، محللة الصناعة، تضم هذه المواقع مشاهير وشخصيات سياسية مثل النائبة عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى جانب فتيات مراهقات عاديات، تم الحصول على صورهن من قبل ممثلين سيئين للتحريض على العار أو ابتزاز الأموال أو العيش في خيالات خاصة.



الضحايا ليس لديهم سوى القليل من الموارد، فلا يوجد قانون فيدرالي يحكم المواد الإباحية العميقة، ولم يقم سوى عدد قليل من الولايات بسن لوائح، ويوصي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، ولكنه لا يطلب من الشركات تصنيف الصور ومقاطع الفيديو والصوت التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للإشارة إلى العمل الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.



وفي الوقت نفسه، يحذر علماء القانون من أن الصور المزيفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد لا تندرج تحت حماية حقوق الطبع والنشر للتشابهات الشخصية، لأنها مستمدة من مجموعات البيانات المملوءة بملايين الصور، وقالت تيفاني لي، أستاذة القانون في جامعة سان فرانسيسكو: "من الواضح أن هذه مشكلة خطيرة للغاية".












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