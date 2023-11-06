دراسة: استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على الخصوبة لدى الشباب

MENAFN - Youm7) نشر فريق من جامعة جنيف (UNIGE)، بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، دراسة مقطعية رئيسية حول تأثيرات الهواتف المحمول على الخصوبة لدى الشباب، وفقًا لموقع scitechdaily.

ويظهر أن الاستخدام المتكرر للهواتف المحمولة يرتبط بانخفاض الخصوبة لدى الشباب وقد نشرت النتائج مؤخرا في مجلة الخصوبة والعقم.

ويتم تحديد مستوى الخصوبة من خلال تقييم عوامل مثل تركيز الحيوانات المنوية ، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركة الحيوانات المنوية، وشكل الحيوانات المنوية، وفقًا للقيم التي حددتها منظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يستغرق الرجل أكثر من عام لإنجاب طفل إذا كان تركيز الحيوانات المنوية لديه أقل من 15 مليونًا في الملليلتر، بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة احتمال الحمل ستنخفض إذا كان تركيز الحيوانات المنوية أقل من 40 مليون لكل مليلتر.

تقييم تأثير الهواتف المحمولة

هل الهاتف المحمول هو المسئول أيضًا؟ بعد إجراء أول دراسة وطنية (2019) حول الخصوبة لدى الشباب في سويسرا، ونشر فريق من جامعة جنيف (UNIGE) أكبر دراسة مقطعية حول هذا الموضوع، ويستند هذا التقرير إلى بيانات مأخوذة من 2886 رجلاً سويسريًا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، تم تجنيدهم بين عامي 2005 و2018 في ستة مراكز للتجنيد العسكري.

بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، درس العلماء العلاقة بين معايير السائل المنوي لـ 2886 رجلاً واستخدامهم للهواتف المحمولة.

وكشفت هذه البيانات عن وجود علاقة بين الاستخدام المتكرر وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية، وكان متوسط تركيز الحيوانات المنوية أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة الرجال الذين لم يستخدموا هواتفهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع (56.5 مليون / مل) مقارنة بالرجال الذين استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة في اليوم (44.5 مليون / مل).

يتوافق هذا الاختلاف مع انخفاض بنسبة 21% في تركيز الحيوانات المنوية لدى المستخدمين المتكررين (> 20 مرة في اليوم) مقارنة بالمستخدمين النادرين (أقل من مرة واحدة).