ميزة جديدة من فيس بوك لصانعى الألعاب.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) قدم فيس بوك ميزة الألعاب الفورية (IGs) على منصة التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، حيث يمكن للمستخدمين العثور على هذه الألعاب وتشغيلها مباشرةً في محادثات الموجز أو ماسنجر، كما يمكن الوصول إلى هذه الألعاب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، فيما قد أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة مارك زوكربيرج مؤخرا عن نموذج توزيع جديد للألعاب الفورية (IG) على فيسبوك.ووفقًا للسياسة الجديدة، ستسمح Meta للمطورين بنشر ألعابهم مباشرةً للأشخاص على فيس بوك، حيث ستسمح منصة التواصل الاجتماعي للمطورين بمشاركة عناوينهم حتى لو كانت في المراحل الأولى من التطوير، وقالت الشركة أيضًا إن هذه السياسة الجديدة ستغير طريقة توزيع الألعاب عبر تجارب الاكتشاف العضوية على فيسبوك.وأوضحت الشركة في تدوينة: "نعلن أننا سننشئ مسارًا لمطوري الألعاب الفورية على فيسبوك لإطلاق ألعابهم مباشرة للأشخاص على فيسبوك، حتى لو كانت اللعبة في المراحل الأولى من التطوير وتاريخيًا"، وكان من الممكن أن يتم حظره بموجب إرشادات الجودة." ما هو Play Labs وPlay Tab على فيسبوك؟

وبموجب هذه العملية الجديدة، تم إعداد Meta لتقديم شريحة جديدة تسمى طبقة Play Lab، حيث سيسمح هذا القسم للناشرين بإضافة ألعاب ربما لم تنجح في اجتياز مراجعة الجودة في السابق، وسيسمح فيس بوك ببث هذه الألعاب مباشرة على النظام الأساسي بطريقة تسمح لها باكتساب المستخدمين وجمع التعليقات والتجربة.

وبالنسبة للألعاب ذات الجودة العالية والأداء العالي، تقوم الشركة أيضًا بإنشاء طبقة توزيع جديدة تسمى Play Tab، ويوضح ميتا: "سيتم توزيع IGs في طبقة Play Tab عبر أسطح الاكتشاف العضوية الخاصة بنا وستكون متاحة للترويج في وحدات التحرير".وستتم استضافة IGs التي ستكون متاحة في طبقة Play Lab على منصة فيس بوك Play، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الألعاب لن يتم توزيعها عبر الاكتشاف العضوي للشركة أو الأسطح التحريرية.