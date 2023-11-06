قائمة ألعاب Playstation Plus المجانية لشهر نوفمبر.. Mafia II ضمنها

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة Sony PlayStation عن مجموعة ألعاب PS Plus Essential المجانية لشهر نوفمبر 2023، واعتبارًا من 7 نوفمبر، سيتمكن المشتركون من الوصول إلى ثلاث ألعاب جديدة لكل من PS5 وPS4، وتتضمن تشكيلة PlayStation Plus لشهر نوفمبر Mafia II: Definitive Edition وDragon Ball: The Breakers وAliens Fireteam Elite. Mafia II: Definitive Edition

استكشف دراما الجريمة المثيرة، كل ذلك في حزمة واحدة، مع تفاصيل مذهلة عالية الدقة في Mafia II: Definitive Edition لجهاز PS4، انطلق في رحلة بطل الحرب، فيتو سكاليتا، الذي يتورط مع الغوغاء لسداد ديون والده في إمباير باي، نيويورك، وهي مدينة مزدهرة بالفرص والجريمة المنظمة بعد حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.



ويعمل فيتو مع صديقه جو على إثبات نفسه من خلال تسلق سلم العائلة من خلال الجرائم التي تقدم مكافآت أكبر ومكانة أعلى وعواقب أكثر خطورة. Dragon Ball: The Breakers

Dragon Ball: The Breakers هي لعبة حركة غير متكافئة عبر الإنترنت لجهاز PS4، وفي اللعبة، يجب على فريق مكون من سبعة مواطنين عاديين النجاة من Raider، وهو منافس كلاسيكي لـ Dragon Ball مثل Cell وFrieza وBuu.



وسوف يطاردهم رايدر ويتطور إلى قوة لا يمكن إيقافها أثناء اللعبة، كذلك فإن الهروب لن يكون سهلا، حيث يجب على اللاعبين التعاون مع الآخرين بينما لا يزال هناك وقت، ومع ذلك، فإن قرارات المهاجم أو الناجين الآخرين قد تجبر الشخص على القيام بذلك بمفرده.ويمكن للاعبين اختيار أن يكونوا رايدرًا ويستمتعوا بقوى ساحقة لمطاردة الناجين والقضاء عليهم، ويمكنهم إتقان القدرات الفريدة لكل رايدر في تعقب الضحايا والقبض عليهم والتطور ويصبحون أكثر قوة. سواء كان أحدهم رايدرًا أو ناجيًا، يمكنهم اختيار مسار التقدم الخاص بهم، وفتح المهارات، والجلود، والعناصر، وضبط إستراتيجيتهم الشخصية للهروب كناجين أو الانتصار كرايدر. Aliens Fireteam Elite

اكتشف ألغاز الكوكب الجديد، LV-895، في Aliens Fireteam Elite - لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث والتي تدور أحداثها في عالم Aliens، وهي متاحة لأجهزة PS4 وPS5، ويمكنك اللعب بمفردك باستخدام الذكاء الاصطناعي أو مع ما يصل إلى لاعبين.



وهناك أربع حملات يمكنك القتال من خلالها، ويمكنك تخصيص مشاة البحرية الخاصة بك عن طريق اختيار واحدة من ست فئات فريدة والارتقاء بالمستوى كلما تقدمت، ويمكنك أيضًا الاختيار من بين أكثر من 130 ميزة واختيار الأسلحة التي تختارها بدءًا من الأسلحة الكبيرة والمدافع الرشاشة الصغيرة وحتى قاذفات الصواريخ.وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك بناء فريق النار الخاص بك مع التركيز على تكوين الفصل والمواد الاستهلاكية والأسلحة للقضاء على Xenomorphs أو التغلب على بطاقات التحدي أو لعب أوضاع لعب مختلفة مع الأصدقاء، وللبقاء على قيد الحياة من جحافل Xenomorphs، ستحتاج إلى تجنب Prowlers وSpitters القاتلين وإنشاء مواقع دفاعية للحفاظ على أمان فريقك الناري.ستكون هذه الألعاب الثلاث – Mafia II: Definitive Edition، وDragon Ball: The Breakers، وAliens Fireteam Elite – متاحة للتنزيل حتى 4 ديسمبر.يمكن لأعضاء PlayStation Plus إضافة The Callisto Protocol وFarming Simulator 22 وWeird West إلى مكتبة الألعاب الخاصة بهم حتى 6 نوفمبر.