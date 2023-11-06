القمر الصناعى SWOT التابع لناسا يرسم خرائط لجميع مياه الأرض تقريبًا

MENAFN - Youm7) شاركت وكالة ناسا مناظر مذهلة لجميع مياه الأرض تقريبًا في خرائط جديدة لمستويات سطح البحر العالمية للكوكب، وفقاً لموقع space.

تم استخدام البيانات المأخوذة من القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) لإنشاء رسم متحرك يوضح الارتفاعات السطحية المتفاوتة لمحيطات الكوكب وبحيرات المياه العذبة والأنهار، وتم جمع البيانات خلال أول مدار علمي كامل لـ SWOT لمدة 21 يومًا، والذي بدأ في 26 يوليو وانتهى في 16 أغسطس، وفقًا لبيان صادر عن وكالة ناسا.

وقال باراج فاز، مدير مشروع SWOT في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في البيان: "إن التفاصيل التي ترسلها SWOT إلى مستويات سطح البحر حول العالم لا تصدق".

تم إطلاق SWOT إلى الفضاء في 16 ديسمبر 2022 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من Space Launch Complex-4E في قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا، ويعد القمر الصناعي لرصد الأرض مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES).

خلال مهمتها، ستقوم المركبة الفضائية - التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 533 ميلاً (857 كيلومترًا) - بقياس ارتفاع الماء فوق 90٪ من سطح الأرض كل 21 يومًا، وتوثيق التغيرات في مستويات المياه العالمية.

وقال فاز في البيان: "ستعمل البيانات على تعزيز الأبحاث حول تأثيرات تغير المناخ ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستعداد بشكل أفضل لعالم يزداد حرارة".

تم إنشاء الرسوم المتحركة الجديدة باستخدام بيانات من جهاز مقياس التداخل الراداري (KaRin) الخاص بالقمر الصناعي، ويتكون KaRIn من هوائيين منفصلين عبر ذراع يبلغ طوله 33 قدمًا (10 أمتار)، ويستخدم لجمع قياسات ارتفاع السطح عن طريق ارتداد نبضات الرادار عن سطح الماء، وفقًا للبيان.

تم توثيق ارتفاعات سطح البحر المتفاوتة حول العالم في الرسوم المتحركة الجديدة، بما في ذلك المناطق التي تكون فيها مستويات المياه أعلى من متوسط ارتفاع سطح البحر العالمي، وكذلك المناطق الأقل من المتوسط، وقال مسؤولو ناسا في البيان إن البيانات التي تم جمعها بواسطة SWOT تقدم واحدة من أكثر المناظر تفصيلاً وشمولاً للمياه على سطح الأرض.

وقال مسؤولو ناسا في البيان: "الاختلافات في مستوى سطح البحر يمكن أن تسلط الضوء على التيارات المحيطية، مثل تيار الخليج القادم من الساحل الشرقي للولايات المتحدة أو تيار كوروشيو قبالة الساحل الشرقي لليابان، ويمكن أن يشير ارتفاع سطح البحر أيضًا إلى مناطق ذات مياه أكثر دفئًا نسبيًا - مثل الجزء الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي أثناء ظاهرة النينيو - لأن المياه تتوسع مع ارتفاع درجة حرارتها".