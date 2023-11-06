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قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين - جريدة الوطن السعودية

11/6/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد منظمة التعاون الاسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الاحد 28 ربيع الثاني 1445 هـ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

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