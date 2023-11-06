قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين - جريدة الوطن السعودية

قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/6/2023 2:32:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعقد منظمة التعاون الاسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الاحد 28 ربيع الثاني 1445 هـ، الموافق 12 نوفمبر 2023م، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
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