جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل - جريدة الوطن السعودية

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/6/2023 2:32:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.
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