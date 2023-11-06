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طائرات الاحتلال تقصف 4 مستشفيات في غزة - جريدة الوطن السعودية

11/6/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أدانت وزارة الصحة الفلسطينية قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة وكذلك مستشفى العيون أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهما دماراً واسعاً ، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.
وأكدت أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.
في سياق متصل، أعلن المستشفى الإندونيسي أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة عن توقفه عن العمل بعد نفاذ الوقود المشغل للمولد الكهربائي، محذرًا من خطورة الوضع الصحي المنهار داخل المستشفى مع تواصل القصف الإسرائيلي في محيطه.

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