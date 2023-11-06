طائرات الاحتلال تقصف 4 مستشفيات في غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أدانت وزارة الصحة الفلسطينية قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة وكذلك مستشفى العيون أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهما دماراً واسعاً ، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.
وأكدت أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.
في سياق متصل، أعلن المستشفى الإندونيسي أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة عن توقفه عن العمل بعد نفاذ الوقود المشغل للمولد الكهربائي، محذرًا من خطورة الوضع الصحي المنهار داخل المستشفى مع تواصل القصف الإسرائيلي في محيطه.
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