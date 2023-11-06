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شهداء غزة يتجاوزون 10 آلاف - جريدة الوطن السعودية

11/6/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي إلى 10022 شهيدًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 4104 أطفال و2641 امرأة، إضافة لإصابة أكثر من 25 ألفًا بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باستهدافه لمنازل ومنشآت فلسطينية؛ مما أسفر عن استشهاد 292 فلسطينيًّا.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يشنّ حربًا شرسة على المنظومة الصحية التي باتت عاجزة تماما عن إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف طائرات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية.

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