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البحر الأحمر تكشف عن علامتها التجارية الفندقية الفاخرة شيبارة

11/6/2023 2:32:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، أنها ستدير العلامة الفندقية الفارهة الخاصة بها في وجهة "البحر الأحمر"، وتحمل اسم "شيبارة".
وتم الإعلان اليوم، في معرض سوق السفر العالمي "World Travel Market" المقام في لندن عن منتجع "شيبارة"، الذي سيفتتح بحلول صيف 2024، ويُعد أول منتجع تملكه "البحر الأحمر الدولية"، وتديره في وجهة البحر الأحمر.
ويقع المنتجع على جزيرة "شيبارة" في بحيرة الوجه المزدهرة، التي تعد بمثابة موطن للفلل العائمة الأيقونية ذات الشكل الدائري، والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتم حاليًا تشكيل فريق للعمليات التشغيلية، بمؤهلات عالمية، قبل الافتتاح.
وسيضم منتجع "شيبارة" 73 وحدة فندقية تتنوع ما بين فلل عائمة فوق الماء، وفلل شاطئية، ويقع المنتجع في جزيرة "شيبارة"، على بعد 45 دقيقة بالقارب من البر الرئيس أو 25 دقيقة بالطائرة المائية، كما يتميز المكان بحيد مذهل للشعب المرجانية بطول 30 إلى 40 مترًا بالقرب من شاطئ الجزيرة، حيث يعد موقعًا مثاليًا لاستكشاف الحياة في البحر الأحمر، وتنوعها البيولوجي الخلاب.

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