القبض على مقيمَين أسسا شركة سفر وسياحة وهمية في جدة

القبض على مقيمَين أسسا شركة سفر وسياحة وهمية في جدة
التاريخ
11/6/2023 2:32:14 PM
(MENAFN
- Al Watan) قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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