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أمطار متفرقة على 10 مناطق وجازان الأعلى

11/6/2023 2:32:14 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب الطيران البحري بالمنطقة.
وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال (34) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف)، بكميات تفاوتت بين(16.0) ملم و(0.8) ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 05 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 06 نوفمبر 2023م.
وبين التقرير أن منطقة عسير سجلت (12.0) ملم في خاط المجاردة، و(9.0) ملم في رجال ألمع، بينما سجلت الهدا الطائف في منطقة مكة المكرمة (5.2) ملم، و(1.0) بالطائف، فيما سجلت المدينة المنورة بمنطقة الحمنة بوادي الفرع (6.2) ملم، و(2.4) ملم باليتمة بوادي الفرع، فيما سجلت بلجرشي بالباحة (6.8) ملم، ودومة الجندل بالجوف (4.6) ملم، والعيساوية بالقريات (3.8) ملم.
وأشار إلى أن منطقة القصيم سجلت (3.6) ملم في ضرية، و(3.0) في شري بريدة، في وقت سجلت فيه منطقة تبوك (3.8) ملم في مغيراء الطبيق و(1.0) ملم في الحوى بالمنطقة، فيما سجل مطار طريف بمنطقة الحدود الشمالية (3.5) ملم، وعقدة حائل بمنطقة حائل (6.1) ملم، ومحطة القطار بالمنطقة (2.4) ملم.

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